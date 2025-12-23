به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل هواشناسی اصفهان با اشاره به ثبت ۴۹ میلیمتر بارش در استان طی چند روز گذشته گفت: این میزان ۷ میلیمتر بیش از میانگین است و ۲۹ درصد از نیاز آبی سالانه را تأمین کرده است.

آرش بهاروند با بیان اینکه میزان بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به بلند مدت بیشتر از میانگین بوده است، گفت: بارش میانگین در این بازه زمانی ۴۲ میلیمتر بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه این میزان بارش به معنای دریافت ۲۹ درصد از بارش مورد نیاز در سال آبی است، افزود: ما در طول سال آبی باید ۱۶۶.۷ میلیمتر بارش دریافت کنیم که تاکنون ۲۹ درصد آن را دریافت کرده‌ایم.

وی در ادامه با بیان اینکه به لحاظ دمایی نیز طی چند روز اخیر شاهد کاهش ۷ درجه دمای هوا در استان اصفهان بودیم، گفت: میانگین کاهش دما در کشور ۳ درجه سانتیگراد بود که میزان در استان اصفهان بالاتر از میانگین کشوری و به معنای ایجاد فشار به حامل‌های انرژی است.