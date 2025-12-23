پخش زنده
مدیرکل شیلات لرستان گفت: همایش آبزیپروری و فناوری نوین دهم دی در اتاق بازرگانی لرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به برگزاری همایش آبزیپروری و فناوری نوین در استان اظهار کرد: این همایش در راستای توسعه آبزیپروری و با حضور مقامات کشوری دهم دی در اتاق بازرگانی لرستان برگزار میشود.
کیارش بیرانوند با اشاره به جایگاه لرستان در تولید آبزیان، گفت: استان باتوجهبه ظرفیتهای بالای آبزیپروری، طول رودخانهها و تعداد قابلتوجه مزارع پرورش ماهی، رتبه برتر تولید ماهیان سردابی و همچنین رتبه برتر آبزیپروری را در بین استانهای غیر ساحلی کشور به خود اختصاص داده است.
به گفته مدیرکل شیلات لرستان رویداد فرصتی استثنایی برای معرفی قابلیتهای منحصربهفرد لرستان در حوزه آبزیپروری است. وی افزود: برگزاری اینگونه همایشهای تخصصی، گامی مؤثر و ضروری در مسیر شناساندن هرچه بیشتر این ظرفیتهای خدادادی و جلب سرمایهگذاری در سطح ملی و حتی بینالمللی محسوب میشود.
