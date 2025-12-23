رئیس کل دادگستری خوزستان بر ضرورت سرعت بخشی به رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در دزفول و احقاق حقوق مردم در پرونده‌های مهم و در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در آیین تکریم و معارفه رییس دادگستری و دادستان پیشین و جدید دزفول که در سالن شیخ مرتضی انصاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار شد، با اشاره به وجود پرونده‌های دارای تعداد زیاد شاکی در این شهرستان بر ضرورت سرعت بخشی به رسیدگی به آنها تاکید کردو گفت: بازگشت حقوق مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی دزفول از مسوولان جدید قضایی این شهرستان مورد انتظار است.

وی افزود: مبارزه قاطع، اثرگذار و بازدارنده با فساد و حل پرونده‌های کثیرالشاکی جزو اولویت‌های قوه قضایی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه است.

رییس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه موانع اطاله دادرسی پرونده‌های قضایی باید برداشته شوند، گفت: سرعت بخشی در رسیدگی به پرونده‌ها با رعایت حداکثر دقت و ظرافت موجب ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی می‌شود.

تکریم مردم در دستگاه قضایی به معنای تضییع عدالت نیست

دهقانی حفظ کرامت مردم و تکریم مراجعه کنندگان در دستگاه قضایی را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: تکریم مردم در دستگاه قضایی به معنای تضییع عدالت نیست بلکه احترام به مراجعه کنندگان، حفظ حرمت آنها و پاسخگویی شفاف است.

وی با تاکید بر ضرورت حرکت در مسیر تحقق اهداف سند تحول قضایی افزود: تمام رویکرد تحولی دستگاه قضایی ارتقای عملی عدالت است.

رییس کل دادگستری خوزستان گفت: انتظار از رییس جدید دادگستری و دادستان جدید دزفول حرکت در مسیر ارتقای عدالت، سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی در دزفول است.

وی افزود: دستگاه قضایی دزفول با تعامل سازنده و هدفمند با ادارات و دستگاه‌های مختلف شهرستان برای حل مسایل عمومی این شهرستان با حفظ استقلال قضایی مسوولیت دارد.

ارتباط بدون واسطه با مردم توصیه مهم به مسوولان قضایی است

رییس کل دادگستری خوزستان، بهره گیری از ظرفیت شیوخ، بزرگان و صاحب نفوذان اجتماعی برای حل مسایل و ایجاد صلح سازش را مورد تاکید قرار داد و گفت: حضور میدانی مسوولان قضایی، ارتباط بدون واسطه با مردم و تلاش شبانه روزی برای تحقق عدالت توصیه‌های مهم به مسوولان قضایی است.

وی با درخواست از مردم برای گذشت و سازش در پرونده‌های قضایی افزود: گذشت و سازش علاوه بر اجر الهی موجب تحکیم آرامش، همبستگی اجتماعی و کاهش تنش‌ها در جامعه می‌شود.

رییس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: عزت، استقلال و امنیت کنونی کشور مرهون خون شهدا است و تکریم خانواده شهدا جزو اصول بنیادین انقلاب اسلامی است.

وی دزفول را شهرستان مقاومت و ایثار دانست و افزود: مردم این دیار در مقابل دژخیمان بعث با قدرت ایستادند و به نماد مقاومت و ایستادگی در کشور تبدیل شدند که خدمت به چنین مردمی افتخاری بزرگ و گران سنگ است.

«محمود ابراهیمی» طی این آیین به عنوان رییس جدید دادگستری دزفول و «مسلم کرم الهی» به عنوان دادستان عمومی و انقلاب جدید دزفول معرفی شدند.

مصطفی آباد از مردادماه سال ۱۴۰۳ مسوولیت ریاست دادگستری دزفول و مهدی آماده نیز از آبان ۱۴۰۰ مسوولیت دادستانی عمومی و انقلاب این شهرستان را به عهده داشتند.

مصطفی آباد پس از سال‌ها کار قضایی و داشتن مسوولیت‌های مختلف قضایی در شهرستان‌های مختلف به افتخار بازنشستگی نائل شد.

پرونده معروف به گلباران با هزاران شاکی از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی در این شهرستان است که با گذشت سال‌ها همچنان بخش زیادی از سهامداران این شرکت موفق به دریافت سرمایه خود نشده‌اند.

گلباران بیش از ۲۱ هزار نفر سپرده‌گذار داشت که به دلیل ناتوانی در انجام تعهدات خود با تجمع سرمایه گذاران مواجه شد و دستگاه قضایی نیز در راستای استیفای حقوق عمومی مردم به پرونده ورود کرد.

تاکنون مطالبه بیش از چهار هزار نفر پرداخت شده و سرمایه ۱۷ هزار نفر از سرمایه گذاران این شرکت باقی مانده است.

اواسط اسفند سال گذشته دادستان عمومی و انقلاب وقت دزفول از فروش تمام اموال متعلق به شرکت نیوساید گستر ایرانیان موسوم به گلباران در این شهرستان و آغاز بازپرداخت سرمایه سپرده‌گذاران این شرکت خبر داده بود که به دلیل برخی موانع این مهم محقق نشد.