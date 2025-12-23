به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مردم این منطقه می‌گویند تجربه سال‌های خشکسالی، نگرانی آنها از آینده منابع آب را بیشتر کرده؛ نگرانی‌ای که با مطرح شدن احداث سد گراتی، پررنگ‌تر شده است.

برخی از اهالی معتقدند به‌جای صرف هزینه برای احداث سد، می‌توان با اجرای طرح‌های آبخیزداری، آب را در همین منطقه مدیریت و حفظ کرد.

خشکسالی‌های پی‌درپی، اعتماد مردم به پروژه‌های پرهزینه آبی را کاهش داده و آنها می‌گویند اولویت باید حفظ منابع موجود باشد.

به نظر می‌رسد تصمیم نهایی درباره سد گراتی، نیازمند بررسی دقیق‌تر، گفت‌و‌گو با ذینفعان و انتخاب راهکاری است که کمترین آسیب و بیشترین پایداری را برای منطقه به همراه داشته باشد.

در بام، تصمیم آب تصمیم زندگی است. ساخت سد یا اجرای طرح‌های آبخیزداری؛ دو راه پیش روی مسئولان و مردمی که هر دو نگران آینده‌اند. آینده‌ای که پاسخ آن، نه در حرف‌ها بلکه در نتیجه تصمیم امروز مشخص خواهد شد.

سد گراتی تصمیمی میان نیاز، نگرانی و تجربه. مردم چشم‌انتظار پاسخی هستند که آینده آب این منطقه را روشن کند.