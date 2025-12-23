پخش زنده
معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی با تأکید بر نقش کلیدی پژوهش در پیشرفت سینمای کشور گفت: پژوهش میتواند شکاف میان دانش و عمل را پر کرده و به بهبود کیفیت آثار سینمایی در حوزههای مختلف کمک کند.
علیرضا اسماعیلی، معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اهمیت رویکرد پژوهشی در توسعه سینما اظهار کرد: پژوهش از عوامل مهم توسعه است و اگر بخواهیم سینمایی توسعهیافته داشته باشیم، قطعاً باید رویکرد پژوهشی را جدی بگیریم.
وی با بیان اینکه جایزهای در حوزه پژوهش سینمایی طراحی شده که اکنون هشتمین دوره خود را سپری میکند، افزود: هدف ما این است که پژوهش به پلی میان دانش و عمل تبدیل شود، چراکه میان این دو یک فاصله وجود دارد و پژوهش میتواند آنها را به یکدیگر متصل کند و از سوی دیگر، پژوهشگران حوزه سینما را به فعالیت بیشتر ترغیب کند.
اسماعیلی با اشاره به گستردگی حوزه سینما گفت: وقتی از سینما صحبت میکنیم، حوزههای مختلفی اعم از سختافزاری، نرمافزاری و محتوایی را شامل میشود و واقعیت این است که همه این بخشها نیازمند پژوهش هستند. یک پژوهش درست میتواند به فیلمسازان و سینماگران کمک کند تا آثار بهتری ارائه دهند.
وی به نمونهای از پژوهشهای انجامشده اشاره کرد و گفت: در حوزه استانداردسازی سالنهای سینما، با ارتباطی که با دانشگاهها برقرار شد و با همکاری دانشگاه هنر و معماری و دیگر دانشگاههای معتبر کشور، توانستیم به این پرسش پاسخ دهیم که فضای استاندارد برای ساخت یک سالن سینما چگونه باید باشد.
معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی ادامه داد: در حوزه محتوا نیز پژوهشها به این میپردازند که چه راههایی برای افزایش مخاطبان در داخل و خارج از کشور وجود دارد یا تفاوتهای سینمای امروز با دهههای گذشته چیست. این موضوعات جزو مباحث پژوهشی ماست و میتواند فضایی ایجاد کند تا فیلمسازان از نتایج آن استفاده کنند و محققان دیگر نیز به ورود به این حوزه تشویق شوند.
اسماعیلی در پایان تأکید کرد: قطعاً همه فیلمها به نوعی نیازمند پژوهش هستند و توجه به این موضوع میتواند نقش مهمی در ارتقای سینمای ایران داشته باشد.