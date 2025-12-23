پخش زنده
استفاده حداکثری از فرصتهای مرزی را از اولویتهای اساسی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی تکمیل طرحهای جامع و توسعهای مرزها، ایجاد زیرساختهای اتصال و جذب سرمایهگذار را سه محور اصلی فرصتهای مرزی دانست و گفت: از هفت پایانه مرزی استان، شش پایانه فعال است و مرز کوزهرش نیز بهزودی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد که یک مزیت بزرگ برای کشور بهشمار میرود.
ارسلان شکری، با تأکید برظرفیتهای مرزی استان افزود: آذربایجانغربی میتواند به یک پارک لجستیکی بزرگ درکشور تبدیل شود، چرا که کریدورهای ارتباطی ایران به اروپا، اوراسیا وکشورهای عربی از این استان عبور میکنند.
شکری، با اشاره به فعالسازی فرصتهای مرزنشینی در استان تصریح کرد: هم اکنون تردد در اکثر مرزهای استان برقرار است و رویههای مرزنشینی در مرزهای استان با هدف تسهیل واردات، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برای مرزنشینان دنبال میشود.
وی، با اشاره به ظرفیتهای مرزی آذربایجانغربی گفت: موقعیت جغرافیایی این استان و هممرزی با چند کشور، فرصتهای ارزشمندی برای توسعه اقتصادی و افزایش تعاملات تجاری فراهم کرده است و تقویت زیرساختهای مرزی، فعالسازی بازارچهها و تسهیل صادرات میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان باشد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی اضافه کرد: ظرفیتهای مرزی استان فرصت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است که هنوز بهطور کامل از آن بهرهبرداری نشده است و مسئولان استانی وکشوری باید با برنامهریزی دقیق، ایجاد زیرساخت ها، فعالسازی پایانهها و بازارچهها و تسهیل روندهای تجاری، از این فرصت استفاده کنند چرا که توسعه زیرساختها و هماهنگی میان دستگاهها میتواند جایگاه استان را در تجارت منطقهای ارتقا دهد.