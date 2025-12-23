پخش زنده
امروز: -
شانزدهمین کنفرانس بینالمللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT ۲۰۲۵) با میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امروز آغاز به کار کرد و تا چهارم دی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این گردهمایی علمی با هدف تقویت مرجعیت علمی کشور و ایجاد بستری فعال برای تبادل دانش در حوزه فناوری اطلاعات، با حضور مجازی متخصصان و دانشمندانی از شش کشور آمریکا، اسپانیا، کانادا، هلند، مالزی نیوزیلند آغاز شد.
تمرکز اصلی گردهمایی که با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حال برگزاری است ، بر فناوریهای پیشرو شامل هوش مصنوعی، سامانههای هوشمند، زیرساختهای نوین ارتباطی و تحول دیجیتال است.
در این دوره ، ۱۱۶ مقاله پذیرفته شده در ۱۶ نشست تخصصی ارائه میشود.
علاوه بر این ، ۱۴ کارگاه آموزشی کاربردی و میزگردهای تخصصی با محوریتهایی، چون انرژی، تأثیر هوش مصنوعی بر مهندسی و حکمرانی داده در دستور کار قرار دارد تا پیوند میان دانش نظری و نیازهای صنعت تقویت شود.
