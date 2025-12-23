رضاییان و جلالی از سفر به بحرین باز ماندند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال صبح امروز تهران را به مقصد منامه ترک کرد، اما در این سفر رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی حضور ندارند.

ریکاردو ساپینتو در آستانه سفر تیمش به بحرین تصمیمی عجیب و دور از انتظار گرفت و رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی را به دلیل بی‌انضباطی از تیم فوتبال استقلال کنار گذاشت.

علیرضا کوشکی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی و ماشاریپوف دیگر غایبان استقلال در سفر به بحرین هستند.

تیم فوتبال استقلال تهران چهارشنبه‌شب در آخرین دیدارش در دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در منامه بحرین به مصاف المحرق می‌رود.