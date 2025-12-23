به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف گفت: در سال ۱۴۰۴، طرحی آزمایشی با هدف تقویت نقش مردم در حفاظت از بافت تاریخی و احیای شیوه‌های سنتی مرمت در خوسف به اجرا درآمد. این طرح نشان داد که همراهی و همکاری شهروندان می‌تواند نقش کلیدی در حفاظت و احیای میراث‌فرهنگی داشته باشد.

صالحی افزود: در قالب این طرح، میراث‌فرهنگی شهرستان خوسف مسئولیت تأمین بخشی از مصالح اولیه مورد نیاز را بر عهده داشت و اجرای عملیات مرمتی به‌طور کامل توسط مالکان بنا‌ها و با مشارکت همسایگان انجام شد. این فرآیند علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌ها، موجب تقویت همبستگی اجتماعی، ارتقای حس مسئولیت‌پذیری عمومی و افزایش آگاهی مردم نسبت به اهمیت حفظ بافت تاریخی شد.

وی گفت: این تجربه موفق نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت‌های مردمی و همکاری مستقیم شهروندان، می‌تواند علاوه بر حفاظت از بنا‌های تاریخی، الگویی مؤثر برای توسعه پایدار در حوزه مرمت و بازسازی بافت‌های تاریخی باشد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف با اشاره به نتایج مثبت این طرح گفت: اجرای این طرح نه‌تنها موجب احیای شیوه‌های سنتی مرمت شد، بلکه به شفاف‌سازی فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع مالی کمک کرد و می‌تواند به‌عنوان الگویی قابل تعمیم برای سایر بافت‌های تاریخی استان مورد استفاده قرار گیرد.

صالحی افزود: مشارکت شهروندان در حفاظت از میراث‌فرهنگی، زمینه‌ساز توسعه فرهنگی و اجتماعی پایدار است و اجرای موفق این طرح، گامی مؤثر در تقویت نقش مردم در حفاظت از سرمایه‌های تاریخی شهرستان خوسف به شمار می‌رود.

وی گفت: این طرح همچنان ادامه دارد و مالکان بنا‌های واقع در بافت‌های تاریخی ثبتی که تمایل دارند به‌صورت مشارکتی نسبت به مرمت بام بنا‌های خود در مرحله نخست اقدام کنند، می‌توانند با مراجعه به میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف واقع در مطهری ۲۷، درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند.