پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان خواستار همراهی و مشارکت مؤثر شبکه بانکی کشور در تأمین منابع مالی و تسریع اجرای پروژههای زیربنایی استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس استاندار گیلان در دیدار با هادی اخلاقی فیضآثار مدیرعامل یکی از بانک های عامل ، با اشاره به ظرفیتها و نیازهای توسعهای استان، توسعه جادههای گردشگری و ترانزیتی را از جمله اولویتهای مهم گیلان برشمرد و گفت: اجرای پروژههای مدیریت پسماند و تصفیه فاضلاب، نقش تعیین کنندهای در تحقق توسعه پایدار استان و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.
وی با تأکید بر اثرگذاری این طرحها در بهبود شاخصهای زیستمحیطی، اقتصادی و گردشگری استان، خواستار همراهی و مشارکت مؤثر شبکه بانکی کشور در تأمین منابع مالی و تسریع اجرای پروژههای زیربنایی شد.
هادی اخلاقی فیضآثار مدیرعامل یکی از بانک های کشور هم در این دیدار، با بیان اینکه این بانک از پروژههای زیرساختی و توسعه محور استانها حمایت میکند، بر اهمیت طرحهای مرتبط با حفاظت از محیط زیست و توسعه حمل و نقل گیلان تأکید کرد و از آمادگی بانک تحت مدیریت خود برای بررسی و مشارکت در اجرای پروژههای اولویتدار این استان خبر داد.