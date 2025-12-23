در آستانه هفته مقاومت ؛ فرماندار کرمان به همراه مدیرکل امنیتی استانداری از ایست و بازرسی‌های ورودی شهر بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در آستانه هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، حبیب‌الله خنجری فرماندار کرمان به همراه مدیرکل امنیتی استانداری از ایست و بازرسی‌های ورودی شهر بازدید کردند.

در این بازدید میدانی، وضعیت استقرار، نحوه خدمات‌رسانی، امکانات و تجهیزات موجود مورد بررسی قرار گرفت و نواقص و مشکلات احتمالی جهت ارتقای ضریب امنیت و آمادگی هرچه بهتر در ایام پیش‌رو احصا شد.

فرماندار کرمان با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت و آرامش شهروندان، خواستار تسریع در رفع نواقص، تقویت زیرساخت‌ها و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و امنیتی در آستانه برگزاری مراسم هفته مقاومت شد.

خنجری همچنین در بازدید از ایست بازرسی محور باغین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی عوامل انتظامی و امنیتی، بر ضرورت حفظ هوشیاری، انسجام و تقویت زیرساخت‌های امنیتی در ورودی‌های شهر تأکید کرد.