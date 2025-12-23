به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره توسعه نوغانداری استان مازندران از آغاز ثبت‌نام و دریافت سهمیه کود برای توتستان‌های پرورش کرم ابریشم در سطح استان خبر داد.

حمیده مطهری گفت: این طرح حمایتی با هدف ارتقای کیفیت مزارع توت و با همکاری مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان در حال اجراست.

وی افزود: نوغانداران مازندران می‌توانند با مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان‌های محل فعالیت خود نسبت به ثبت‌نام و دریافت سهمیه کود اقدام کنند.

رئیس اداره توسعه نوغانداری مازندران با تأکید بر اهمیت تغذیه اصولی درختان توت گفت: استفاده صحیح از کودهای ازت، فسفر و پتاس نقش مؤثری در رشد بهتر برگ‌ها، سلامت کرم‌های ابریشم و افزایش عملکرد پیله‌ها دارد.

مطهری یادآور شد: حدود دو هزار خانوار مازندرانی به کار نوغانداری اشتغال دارند و تولید و توزیع نهال‌های اصلاح‌شده توت از جمله برنامه‌های حمایتی این اداره برای بهره‌برداران است که نتیجه آن استحصال سالانه حدود ۱۰۰ تن پیله تر ابریشم در استان است.