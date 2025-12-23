به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان مهاباد گفت: همزمان با آغازفصل زمستان، ۲۹ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین برای اجرای طرح راهداری زمستانی در این شهرستان آماده‌سازی شده و راهدارخانه‌های ثابت و سیار نیز به‌طور کامل تجهیز شده‌اند.

رحمت نویدی‌نیا افزود: در قالب طرح راهداری زمستانی امسال، ۵۳ نفر نیروی راهداری به‌صورت شبانه‌روزی در چهار راهدارخانه ثابت و سیار شهرستان مهاباد مستقر خواهند شد تا خدمات لازم را برای ایمن‌سازی راه‌ها و تسهیل تردد شهروندان و مسافران ارائه دهند.

نویدی‌نیا، با بیان اینکه تمامی ماشین‌آلات پیش از آغاز فصل سرما بازبینی و نوسازی شده‌اند، اظهارکرد: از مجموع تجهیزات آماده‌شده، هفت دستگاه کمپرسی، چهار دستگاه گریدر، سه دستگاه بولدوزر، چهار دستگاه لودر، یک دستگاه تریلی و یک دستگاه برف‌خور و نمک‌پاش اتوماتیک برای انجام عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و روان‌سازی محور‌های ارتباطی پیش‌بینی شده است.

وی گفت: در حال حاضر علاوه بر راهدارخانه مرکزی، چهار راهدارخانه در روستا‌های کیتکه واقع در گردنه جواله‌ره‌شان، کله‌گاوی در گردنه زمزیران و قره‌بلاغ در محور مهاباد- بوکان فعال بوده و آماده خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی هستند.

نویدی نیا، با اشاره به اقدامات حمایتی در مناطق روستایی و سخت گذر افزود: با شناسایی مادران باردار و افراد آسیب‌پذیر در روستا‌های دورافتاده، تمهیدات ویژه‌ای برای بازگشایی سریع مسیر‌ها در نظر گرفته شده و دو راهدارخانه سیار هم در محور‌های برف گیر مسئولیت برف‌روبی و باز نگه‌داشتن راه‌های روستایی را بر عهده دارند.

وی، با تأکید بر ذخیره‌سازی مناسب مصالح زمستانی تصریح کرد: شن، ماسه و نمک مورد نیاز طرح راهداری زمستانی به میزان کافی در راهدارخانه‌های شهرستان ذخیره شده تا در صورت بارش برف، کولاک و بروز یخبندان، عملیات ایمن‌سازی بدون وقفه انجام شود.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان مهاباد، از رانندگان و مسافران خواست پیش از آغاز سفر‌های زمستانی، آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه تلفن گویای ۱۴۱ و یا شماره ثابت ۴۲۴۲۲۵۵۹ دریافت کرده و با تجهیزات ایمنی و زنجیرچرخ در محور‌های برف‌گیر تردد کنند.