



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ محمدمهدی علویان مهر رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) از ایجاد درگاه ویژه بنیاد شهید در سامانه ایده‌ها و نیاز‌ها خبر داد.

محمدمهدی علویان‌مهر، در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و اداره کل مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: آمادگی کامل برای ایجاد یک درگاه ویژه برای بنیاد شهید در درون سامانه نان وجود دارد تا اسناد و نیازمندی‌های این نهاد به بهترین شکل مستند و در دسترس تصمیم‌گیران و پژوهشگران قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاورد‌های راهبردی این موسسه پرداخت و افزود: از جمله این دستاورد‌ها می‌توان به کسب رتبه نخست در ارزیابی سامانه‌های پژوهشگاه‌ها، تدوین برنامه عملیاتی امنیت اطلاعات و ارسال گزارش‌های دوره‌ای به وزارت علوم، اتصال سامانه‌های ISC به پنجره واحد خدمات دولت و پیشرو بودن در اجرای پروژه بزرگ «علوم انسانی دیجیتال» اشاره کرد.

وی از تبدیل شدن ISC به «دروازه رسمی ارائه اطلاعات علم و فناوری ایران به سازمان‌های بین‌المللی» مانند WIPO و UNCTAD خبر داد تا خطا‌ها در گزارش‌های جهانی کاهش یابد.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با اشاره به نظام ملی «نظام ایده‌ها و نیاز‌ها (نان)» گفت: این سامانه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مأموریت وزارت عتف ایجاد شد تا عدالت پژوهشی در کشور برقرار شود. تاکنون بیش از ۲۳ هزار نیاز از وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مختلف در این سامانه بارگذاری شده است.

به گفته وی، این پلتفرم ضمن اتصال ایده‌های فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی، مسیر به‌کارگیری ظرفیت دانشگاه‌ها در رفع نیاز‌های واقعی کشور را هموار کرده است.