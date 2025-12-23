رئیس بنیاد ایران‌شناسی کشورمان به منظور حضور در مراسم رونمایی از فرهنگ لغت بوسنیایی فارسی وارد سارایوو، پایتخت بوسنی و هرزگوین شد.

سفر رئیس بنیاد ایران‌شناسی به بوسنی و هرزگوین

سفر رئیس بنیاد ایران‌شناسی به بوسنی و هرزگوین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ علاوه بر مراسم مذکور، دیدار با برخی از چهره‌های دینی، فرهنگی و علمی کشور بوسنی و هرزگوین نیز از جمله دیگر برنامه‌های علی‌اکبر صالحی در سفر دو روزه به این کشور است. رئیس بنیاد ایران‌شناسی کشورمان همچنین قرار است نشستی با ایران‌شناسان بوسنیایی داشته باشد.

بازدید از کتابخانه غازی خسروبیگ که نسخ خطی ارزشمندی از آثار فاخر ادبیات فارسی از جمله نسخه خطی دیوان حافظ در آن نگهداری می‌شود، نیز در برنامه‌های رئیس بنیاد ایران‌شناسی کشورمان قرار دارد.