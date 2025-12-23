به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های منتهی به شمال کشور از روز چهارشنبه ۳ دی تا صبح شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها با هدف مدیریت ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور در مسیر‌های پرتردد شمالی کشور اعمال می‌شود.

۱- تردد موتورسیکلت

از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۳ دی ماه ۱۴۰۴ الی ساعت ۸ روز شنبه مورخ ۶ دی ماه ۱۴۰۴ از محور‌های کرج- چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران- سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.

تبصره- تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲- محور کرج- چالوس

الف ـ تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج- چالوس کماکان ممنوع است.

ب ـ پیش بینی محدودیت تردد در صورت پرحجم بودن ترافیک:

روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه تاریخ‌های ۳، ۴، ۶ دی ماه ۱۴۰۴ در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مأمورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

ج) محدودیت قطعی:

روز جمعه تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۴ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل است:

از ساعت ۱۲ آزادراه تهران ـ شمال اعمال محدودیت تردد برای خودرو‌های به مقصد چالوس انجام می‌شود.

از ساعت ۱۳ ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد به صورت کامل.

از ساعت ۱۵ از مرزن آباد به سمت تهران یک‌طرفه اجرا می‌گردد. (شمال به جنوب)

از ساعت ۲۴ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه است.

در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک‌طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌شود.

تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع است.

۳- محور هراز

الف- تردد تریلر‌ها ازمحور هراز کماکان ممنوع است.

ب- تردد کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۴۰۰ روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تاریخ‌های ۳، ۴ و ۵ دی ماه ۱۴۰۴ از محور هراز ممنوع است.

ج- در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأمورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در روز‌های پنجشنبه وجمعه تاریخ‌های ۴ و ۵ دی ماه ۱۴۰۴ به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بلعکس انجام خواهد شد.

۴- محور فشم

از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روز جمعه تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۴ محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فـشم انجام خواهد شد.