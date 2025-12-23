مجموعه «سرباز شصت و سه ساله»، برنامه «حسینیه معلی»، برنامه طنز «شهر قشنگ» و فیلم داستانی «اِفلاطون»، خبر‌های امروز رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «سرباز شصت و سه ساله»، هر شب ساعت ۱۹ از شبکه یک پخش می‌شود. این مجموعه در ۱۶ قسمت به زندگی، خدمات و رشادت‌های شهید حاج قاسم سلیمانی می‌پردازد.

نخستین قسمت از فصل جدید برنامه «حسینیه معلی» با نام «مهدیه معلی»، ۲۶ دی پخش می‌شود.

پخش «شهر قشنگ»، به زودی از شبکه نسیم آغاز می‌شود. خشایار راد، مهران رجبی و عباس محبوب از جمله بازیگران این برنامه طنز هستند که در ۴۰ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای تولید شده است.

فیلم داستانی «اِفلاطون»، پنجشنبه، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می‌شود. این فیلم داستان دختری نابینا است که با کمک نمایش می‌کوشد بر معلولیت خود غلبه کند.