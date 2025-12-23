به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول بسیج کارگری و کارخانجات خراسان رضوی در این مراسم ضمن اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب گفت: زنده نگه‌داشتن یاد شهدا، کمتر از شهادت نیست و ما امروز خودمان را موظف به برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌کنیم.

سرهنگ پاسدار قاسم سابقی افزود: شهدا بالاترین مقام را در نزد خداوند دارند و ما نیز در مقابل شهدا و خانواده آنان سر تعظیم فرود می‌آوریم.

او ادامه داد: دشمن همه توانش را برای این گذاشته است که جمهوری اسلامی ایران را از پای در بیاورد، اما جامعه کارگری با بصیرت و تلاش ارکان تولید اجازه دخالت و سوء استفاده دشمن را نخواهند داد.

مسئول بسیج کارگری و کارخانجات خراسان رضوی در پایان افزود: جامعه کارگری کشور ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده که از این تعداد هزار و ۳۴۳ شهید مربوط به خراسان رضوی است.