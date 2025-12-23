پخش زنده
وزارت امور خارجه روسیه گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا درباره خارج کردن شماری از دیپلماتها از سفارت روسیه در ونزوئلا را تکذیب کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه آر تی عربی، وزارت خارجه روسیه در بیانیهای اعلام کرد: اطلاعاتی که خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا درباره خروج شماری از دیپلماتها از سفارت روسیه در ونزوئلا منتشر کرد، نادرست است. وزارت خارجه روسیه خواستار احتیاط و پرهیز از افتادن در دام غربیها شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر اعلام کرده بود با انتشار گزارشهایی درباره تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای آغاز عملیات زمینی در ونزوئلا، سفارت روسیه در کاراکاس شماری از دیپلماتها و خانوادههای آنها را خارج کرده است.