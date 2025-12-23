پخش زنده
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی گفت: مأموریت بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس، مسئولیتی تاریخی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان در مراسمی حجتالله پاداش به عنوان مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان معرفی و از ۶ سال و دو ماه خدمات محمود مهدویفرد در این مجموعه تقدیر به عمل آمد.
حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادیسلیمانی سهشنبه دوم دی در این مراسم تکریم و معارفه با اشاره به نقش ماندگار برخی شخصیتها در تاریخ گفت: بعضی انسانها اگرچه ممکن است عمر طولانی نداشته باشند، اما عمق و اثرگذاری زندگیشان بهگونهای است که تأثیر آن تا قرنها باقی میماند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان با تأکید بر جایگاه مأموریت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس افزود: این مجموعه مسئولیتی تاریخی بر عهده دارد؛ مسئولیتی که معطوف به برجستهسازی شخصیتها و ارزشهایی است که فراتر از زمان خود اثرگذارند.
به گفته وی، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نمونه بارز چنین شخصیتهایی است که نهتنها به یک دوره خاص محدود نمیشود، بلکه هرچه از زمان شهادتش میگذرد، ابعاد شخصیتی و تاریخی او روشنتر میشود.
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با اشاره به عملکرد مدیرکل پیشین بنیاد اظهار کرد: در ۶ سال گذشته، این مسئولیت حساس به فردی سپرده شد که هم از نظر اخلاقی و هم از نظر عملی شایستگی لازم را داشت و کارنامهای درخشان و قابل دفاع از خود بهجا گذاشت.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان همچنین برای مدیرکل جدید بنیاد آرزوی توفیق کرد و گفت: مأموریت امروز او در یکی از مهمترین بخشهای ارزشی استان کرمان آغاز میشود؛ مأموریتی در خدمت شهدا و مجاهدان تاریخساز. امیدواریم این رسالت بزرگ به بهترین شکل ممکن به انجام برسد.