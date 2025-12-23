بگفته مسئولان گازگرفتگی سگهای ولگرد در سال جاری ۲۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دبیر خانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان در نشست ستاد ساماندهی سگهای ولگرد استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بابت واکسناسیون هاری و درمان مجروحان گازگرفتگی سگهای ولگرد در استان هزینه شده است. حسن هدایت نیا افزود: دو هزارو ۳۸۲ نفر مورد حمله سگهای ولگرد قرار گرفتند که این تعداد گازگرفتگی تقریبا ۲۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است. مدیر کل امور شهری و روستایی استان نیز در این جلسه از جولان بیش از ۱ هزار سگ ولگرد در شهرهای استان خبر داد و گفت: تنها در شهر یاسوج ۵۰۰ سگ ولگرد وجود دارد که باعث رعب و وحشت مردم شده است. فرج زاده با اشاره به اینکه بر اساس قانون شهرداریها متولی جمع آوری و نگهداری سگهای ولگرد هستندگفت: متاسفانه در زمینه جمع آوری سکهای بلاصاحب کم کاری شده است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در این جلسه از ساز و کار معیوب ساماندهی سگهای ولگرد انتقاد کرد و گفت: واگذاری کار به انجمن حمایت از سگهای ولگرد اشتباه است. عیسی شهامت افزود: دستگاههای متولی به خاطر سهل انگاری ساماندهی سگهای ولگرد تحت عنوان ترک فعل به محاکم قضائی معرفی میشوند. معاون دادستان مرکز استان هم گفت: ظرف یک ماه باید همه مصوبات ستاد ساماندهی سگهای ولگرد مبنی بر جمع آوری و ساماندهی و نگهداری سگهای ولگرد اجرائی شود. رهبر افزود: با دستگاههای متولی که در این زمینه کوتاهی کنند برخورد قانونی میشود.