به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی در مصاحبه اختصاصی با صداوسیمای مرکز استان، گفت: آگهی ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر، روز جمعه ۲۸ آذرماه توسط فرمانداری‌های سراسر استان برای ۴۸ حوزه انتخابیه شهری منتشر شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ترکیب هیأت‌های اجرایی، افزود: اجرای مراحل و فرآیند‌های انتخابات بر عهده هیأت اجرایی است که ۱۱ عضو دارد که سه عضو اداری شامل فرماندار، نماینده حقوقی دادگستری و رئیس ثبت احوال شهرستان و هشت نفر از معتمدان منتخب مردم که طی فرآیندی از میان ۳۰ نفر معتمد معرفی‌شده انتخاب می‌شوند.

رسول مقابلی خاطرنشان کرد: با تعامل و همکاری مطلوب میان هیأت‌های نظارت و فرمانداران، تاکنون هیأت‌های اجرایی در ۱۷ شهر استان تشکیل شده و در سه شهر دیگر نیز طبق جدول زمان‌بندی، هیأت‌های اجرایی تشکیل خواهد شد.

وی در پایان افزود: ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی‌ماه آغاز و تا ۲۷ دی‌ماه ادامه خواهد داشت و این فرآیند به‌صورت اینترنتی از طریق سامانه وزارت کشور انجام می‌شود.