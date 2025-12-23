به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سعید موسوی افزود: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفی هوا، شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای ارومیه در ساعت هشت صبح امروز، ۱۶۱ و در محدوده ناسالم قرار دارد؛ همچنین شاخص ۲۴ ساعته نیز، عدد ۱۴۰ را نشان داده است.

وی در خصوص کیفیت هوای سایر شهرهای استان گفت: کیفیت هوای سایر شهرهای استان پاک و یا قابل قبول گزارش شده است.

موسوی شرایط پایدار جوی و وجود آلاینده‌های صنعتی و خودرویی را از علل وضعیت فعلی هوای ارومیه اعلام کرد.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان، با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات بهداشتی، اظهار کرد: کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار و افراد مبتلا به آسم تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.