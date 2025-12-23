به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز فروزان‌فر گفت: در سطح استان همدان یکی از افراد تولیدکننده گل‌های شاخه بریده در حال پیگیری برای راه‌اندازی واحد سورت و بسته‌بندی و پایانه صادراتی تولیدات گل‌های شاخه بریده در غرب کشور بوده که با راه‌اندازی این پایانه، صادرات مستقیم گل شاخه بریده خواهد داشت.

او افزود: تولید گل شاخه بریده در استان همدان آنچنان رقمی نیست که بتوان صادرات دائم انجام داد ضمن اینکه صادرات مقطعی هم ارزش چندانی ندارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تأکید کرد: بر این اساس هماهنگی‌هایی در حال انجام است که این پایانه صادراتی گل شاخه بریده استان همدان توسط تولیدکننده راه‌اندازی شود و بتواند یک بازار گل مناسب، هم برای استان و هم برای استان‌های مجاور ایجاد کند و به عنوان سورت و بسته‌بندی و پایانه صادراتی گل‌های شاخه بریده غرب کشور به‌صورت مستقیم صادرات داشته باشد.

فروزان‌فر با بیان اینکه تولید گل شاخه بریده در استان همدان سابقه طولانی ندارد، تصریح کرد: در سالیان خیلی قبل در قالب کشت فضای باز در استان همدان کشت و تولید گل گلایول انجام می‌گرفت اما در محیط گلخانه تولید گل شاخه بریده در استان تولید جدیدی بوده که مربوط به چند سال اخیر است.

او از وجود ۹ واحد گلخانه تولید و پرورش گل‌های شاخه بریده در استان به مساحت ۹ هکتار خبر داد و گفت: این ۹ واحد گلخانه تولید و پرورش گل شاخه بریده در شهرستان‌های مختلف استان واقع شده که بیشترین تولید و سطح گلخانه گل شاخه بریده به شهرستان نهاوند و بعد از آن به شهرستان همدان به عنوان دومین شهرستان اختصاص دارد.

این مسئول افزود: همچنین شهرستانهای بهار و کبودراهنگ در رتبه‌های سوم و چهارم تولید گل شاخه‌بریده استان همدان قرار دارند.

فروزان‌فر از تولید سالیانه ۶ میلیون گل شاخه بریده در گلخانه‌های این استان خبر داد و یادآور شد: عملکرد هر متر مربع از گلخانه گل شاخه بریده حدود ۱۰۰ شاخه است.

او با بیان اینکه کل تولیدات گل‌های شاخه بریده کشور از جمله استان همدان به بازار گل تهران ارسال و علاوه بر مصرف داخل کشور، از بازار گل تهران به سایر کشورهای هدف نیز صادر می‌شود، بر کیفیت بالا و سوپر ممتاز بودن گل‌های تولید شده استان همدان اشاره و تأکید کرد: گل‌های شاخه بریده تولید شده همدان در بازار گل تهران هم از نظر کیفیت شناخته شده بوده و دارای کیفیت بالاتری نسبت به تولید گل‌های شاخه بریده سایر استان‌ها دارد.