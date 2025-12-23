پخش زنده
فرماندار شهرستان ماکو با اشاره به تأثیر مستقیم انتخابات بر زندگی مردم، بر ضرورت رعایت عدالت، بیطرفی و صیانت از آرای شهروندان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهلا تاجفر در جلسه تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شهر ماکو، با بیان اینکه انتخابات یکی از مهمترین عرصههای تجلی اراده مردم است، گفت: تصمیمات و عملکرد هیئت اجرایی انتخابات تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد و قضاوت در این حوزه باید کاملاً عادلانه، دقیق و به دور از هرگونه جهتگیری باشد.
وی با تأکید بر نقش معتمدان در برگزاری مطلوب انتخابات افزود: انتظار میرود اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت با همافزایی، همکاری و انسجام، زمینه برگزاری بهترین انتخابات را فراهم کنند و هیچ تفاوتی میان قومیتها، اقشار و دیدگاهها در تصمیمگیریهای انتخاباتی وجود نداشته باشد.
تاجفر با اشاره به لزوم فراهم بودن فرصت برابر برای همه داوطلبان تصریح کرد: ایجاد نشاط سیاسی و اجتماعی در میان مردم و اقشار مختلف جامعه، در کنار آگاهبخشی و تبیین هدف و فلسفه انتخاب شوراها، از وظایف مهم دستاندرکاران انتخابات است.
وی، سلامت انتخابات را خط قرمز مجموعه فرمانداری شهرستان دانست و گفت: صیانت از آرای مردم و استفاده از افراد پاکدست و متعهد، دو محور اساسی و غیرقابل اغماض در دستور کار اعضای هیئت اجرایی انتخابات قرار گیرد.
فرماندار ماکو همچنین بر ضرورت رصد دقیق و جدی فرآیندهای انتخاباتی و فراهمسازی زمینه حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رأی تأکید کرد و افزود: مشارکت گسترده مردم، ضامن اقتدار نظام و پشتوانه تصمیمات آینده مدیریت شهری خواهد بود.
ناصر اصغرزاده، فیروز ماهری، عزیز برگ نیی، محسن نجف زاده، علیرضا مختاری اقدمی، غلامرضا عزیزی، میرکاظم مرتضی زاده و محرم پاشائی بهعنوان اعضای هیئت اصلی هفتمین دوره شورای اسلامی شهر ماکو انتخاب شدند.