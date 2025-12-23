پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آزاده ناظری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از ثبت ۱۷ مورد اهدای عضو از ابتدای سال جاری در مراکز درمانی دانشگاه خبر داد و گفت: در تازهترین مورد، اعضای دو شهروند مازندرانی مرگ مغزیشده به بیماران نیازمند اهدا شد.
وی با اشاره به این اقدام انساندوستانه افزود: در روزهای گذشته، اعضای دو بیمار مرگ مغزی پس از انجام مراحل قانونی و تخصصی، برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد و جان تازهای به آنان بخشید.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: مرگ مغزی زندهیاد «شعبان وکیلی» جانبخش ۵۷ ساله اهل بهشهر و شادروان «محمدعلی بابایی» جانبخش ۵۲ ساله از شهرستان ساری، پس از انجام معاینات و آزمایشهای تخصصی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ساری تأیید شد.
ناظری افزود: با تلاش همکاران واحد پیوند معاونت درمان و رضایت خانوادههای این جانبخشان، اعضای قابل پیوند برای اهدا به بیماران نیازمند به مراکز درمانی پیوند در تهران انتقال یافت.
وی با قدردانی از فداکاری خانوادههای این دو جانبخش تصریح کرد: رضایت خانوادهها برای اهدای عضو عزیزان از دسترفتهشان، زندگی دوبارهای به بیماران در انتظار پیوند بخشید و جلوهای ماندگار از ایثار و انساندوستی را رقم زد.