به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: این حادثه ساعت ۱۶:۳۴ دیروز دوشنبه اول دی ماه در محور مهاباد به ارومیه در نزدیکی سه راهی نقده روی داد که در آن یک دستگاه خودرو پژو ۴٠۵ واژگون شد و پنج سرنشین آن مصدوم شدند.

حمید محبوبی افزود: پس از اعلام این حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان

بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی دارلک مهاباد و حیدرآباد نقده به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را پس از رهاسازی، انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی مهاباد انتقال دادند.

محبوبی اضافه کرد: چهار نفر از مصدومان این حادثه برای مداوا در بیمارستان امام خمینی مهاباد بستری شدند و یک نفر هم پس از درمان سرپایی مرخص شد.