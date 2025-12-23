به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله نوری همدانی، وی روز دوشنبه در دیدار اعضای ستاد برگزاری و هیات علمی اعتکاف، افزود: اعتکاف موجب تقویت روحیه معنوی در خود شخص و اجتماع خواهد شد و فرصت بسیار ارزنده‌ای است که باید از آن به بهترین نحو بهره برد.



آیت الله نوری همدانی یکی از ثمرات این نظام اسلامی را ترویج مسائل معنوی دانست و با اشاره به این نکته که اعتکاف در مباحث فقهی ما وجود داشته، اما در جامعه چندان مطرح نبود مگر نزد برخی خواص، اضافه کرد: به برکت انقلاب اسلامی، مردم به‌ویژه جوانان با این سنت معنوی آشنا شدند و امروز از این فرصت بهره‌مند می‌گردند.



وی در پایان از تلاش‌های ارزنده اعضای ستاد اعتکاف بویژه حجت‌الاسلام والمسلمین تکیه‌ای تشکر کرد و از حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده نیز به جهت چاپ کتاب‌های مربوط به مسائل فقهی اعتکاف تقدیر نمود.



آیین معنوی و روح‌ بخش اعتکاف از ۱۳ تا ۱۵ ماه رجب در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود