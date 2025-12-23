به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی تا پایین هفته پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر را انتظار داریم.

لطفی با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۱۶ ایستگاه ثبت دما، وقوع یخبندان را ثبت کردند افزود: روند تغییر دمای هوا در طول روز افزایشی است و بیشینه‌های دما به طور نسبی در این بازه زمانی افزایش پیدا می‌کند در حالی که تداوم یخبندان شبانه همچنان انتظار می رود.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با دمای ۵ درجه زیر صفر سردترین و بندان، دهسلم و طبس با ۱۵ درجه بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند و نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۹ و منفی ۲ درجه ثبت شده است.