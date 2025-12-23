به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت: صبح امروز در پی ورود غیرمجاز یک فرد به حریم ریلی، قطار شماره ۲۰۱ در خط دو مترو تهران از ساعت ۰۸:۲۹ در سکوی شمالی متوقف شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی، امداد و ایمنی در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای تأمین ایمنی مسافران و رفع اختلال انجام شد.

پس از انجام اقدامات فنی و ایمنی، سرویس‌دهی در این مسیر از ساعت ۸:۴۹ دقیقه به حالت عادی بازگشت.