پخش زنده
امروز: -
تردد قطارهای خط دو مترو تهران در پی ورود غیرمجاز به حریم ریلی به طور موقت متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه گفت: صبح امروز در پی ورود غیرمجاز یک فرد به حریم ریلی، قطار شماره ۲۰۱ در خط دو مترو تهران از ساعت ۰۸:۲۹ در سکوی شمالی متوقف شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای عملیاتی، امداد و ایمنی در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای تأمین ایمنی مسافران و رفع اختلال انجام شد.
پس از انجام اقدامات فنی و ایمنی، سرویسدهی در این مسیر از ساعت ۸:۴۹ دقیقه به حالت عادی بازگشت.