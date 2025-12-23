شهردار اردبیل گفت: برای دسترسی آسان‌تر شهروندان به میوه با قیمت مناسب و ساماندهی وانت‌بارهای میوه‌فروش، شهرداری ۱۰ بازارچه جدید میوه و تره‌بار در مناطق مختلف شهر احداث خواهد کرد و این برنامه توسعه‌ای طی سال‌های آینده اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمود صفری در بازدید از اولین بازارچه میوه و تره‌بار شهر در شهرک کارشناسان، از برنامه توسعه‌ای گسترده شهرداری برای احداث ۱۰ بازارچه دیگر در نقاط مختلف شهر خبر داد.

وی افزود: این اقدام به‌عنوان یک گام بلند در راستای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، افزایش رفاه شهروندی و بهبود وضعیت توزیع و ساماندهی کامل شبکه عرضه محصولات کشاورزی ارزیابی می‌شود.

شهردار اردبیل با اشاره به معضل وانت‌بارهای میوه‌فروش و دست‌فروشان در شهر اردبیل گفت: قطعاً این بازارچه‌های جدید بستر لازم برای سازماندهی این قشر را فراهم خواهند کرد و ما از میوه‌فروشان وانتی و دستفروش دعوت می‌کنیم که با مراجعه به شهرداری، مجوزهای لازم را کسب کرده و فعالیت خود را به ساختار رسمی این بازارچه‌ها منتقل کنند تا هم چهره شهر بهبود یابد و هم آن‌ها در یک فضای امن و پایدار به کسب‌وکار خود ادامه دهند.

وی یادآور شد: اولین بازارچه میوه و تره‌بار اردبیل در زمینی به مساحت ۱۲۰ مترمربع در شهرک کارشناسان از ۲۹ آذرماه) به طور رسمی آغاز به کارکرده است و محلی برای عرضه مستقیم و باکیفیت محصولات کشاورزی است.

صفری تصریح کرد: هدف اصلی از گسترش مراکز میوه و تره‌بار ایجاد دسترسی آسان‌تر برای شهروندان به میوه و تره‌بار با قیمت مناسب و ساماندهی مناسب وانت‌بارهای میوه‌فروش است.

مهر ماه سال گذشته بود که ۷۵۷ وانت‌بار میوه‌فروش سیار فعال در کنار خیابان‌های شهر اردبیل با اقدام هماهنگ شهرداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی استان در ۴۶ نقطه محله‌های مختلف شهر ساماندهی و مستقر شدند که برخی از این کسبه و مردم از محل استقرار این میوه‌فروشان ناراضی بودند و بر این باور هستند که جانمایی بهتری می‌توانست برای این قشر صورت بگیرد.