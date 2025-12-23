پخش زنده
امروز: -
رئیس دادگستری بم اعلام کرد: بهمنظور ساماندهی ساختوسازها و جلوگیری از تخریب، فرصت مناسبی به مالکین و ذینفعان موقوفات داده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان رئیس دادگستری شهرستان بم با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی در رسیدگی به مسائل موقوفات، از اتخاذ تصمیمی مهم در شورای پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و اعلام کرد: بهمنظور ساماندهی ساختوسازها و جلوگیری از تخریب، فرصت مناسبی به مالکین و ذینفعان موقوفات داده خواهد شد.
حجت الاسلام ابوالفضل فرحبخش در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان بم با تأکید بر نقش پیشگیرانه دستگاه قضایی، افزود: دستگاه قضایی صرفاً مرجع رسیدگی پس از وقوع جرم نیست؛ ما وظیفه داریم با ورود بهموقع و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، از ایجاد بسترهای بزه و شکلگیری پروندههای قضایی پیشگیری کنیم، به همین دلیل این جلسات بهصورت منظم و با محوریت مسائل واقعی مردم برگزار میشود.
وی با اشاره به دستور کار این جلسه اظهارداشت: به درخواست اداره اوقاف، متولیان وقف و بخشدار بم، موضوع موقوفات متعدد شهرستان و چالشهای حقوقی و قضایی ناشی از ساختوسازهای انجامشده در این اراضی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با اعطای فرصت مناسب از سوی بخشداری، مالکین نسبت به ساماندهی املاک و اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند تا از صدور احکام تخریب جلوگیری شود.
این مقام قضایی در ادامه به موضوع اراضی واگذارشده به بنیاد شهید اشاره کرد و گفت: برخی اراضی واگذاری به بنیاد شهید به دلیل مشکلات ثبتی با موانعی مواجه شدهاند که در همین راستا با حضور رئیس اداره ثبت، تصمیم گرفته شد جلسهای با حضور شهردار، رئیس اداره ثبت، رئیس منابع طبیعی و رئیس بنیاد شهید شهرستان تشکیل شود تا ظرف مدت یک ماه مشکل این عزیزان برطرف و نتیجه به دستگاه قضایی گزارش شود.
حجت الاسلام و المسلمین فرحبخش با تشریح دستاوردهای ملموس شورای پیشگیری از وقوع جرم، خاطرنشان کرد: یکی از نتایج مثبت ورود بهموقع دستگاه قضایی، ساماندهی وضعیت رودخانه صوفیآباد بود که با اقدامات مشترک انجامشده، بیش از ۵۴۰ واحد مسکونی و حدود ۵۴ هکتار اراضی از طرح تخریب خارج شد و همزمان با تجاوز به بستر رودخانه نیز برخورد قانونی صورت گرفت.
رئیس دادگستری شهرستان بم با قدردانی از همکاری مدیران شهرستان اظهار داشت: اگر امروز بسیاری از مشکلات بدون تنش و شکایت حل میشود، حاصل همدلی مجموعه مدیریتی شهرستان است و در این راستا از فرمانداری، شهرداری، شوراهای اسلامی، ادارات اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و رسانههای شهرستان که نقش مؤثری در آگاهسازی و آرامش اجتماعی دارند، صمیمانه تشکر میکنم.
حجت الاسلام و المسلمین فرحبخش در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات افزود: بهزودی ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی با ریاست دادگستری شهرستان و عضویت دستگاههای ذیربط تشکیل خواهد شد و هرگونه تبلیغات زودهنگام و تخلفات انتخاباتی بهصورت دقیق رصد و طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.