به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی گفت: آگهی ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر، روز جمعه ۲۸ آذرماه توسط فرمانداری‌های سراسر استان برای ۴۸ حوزه انتخابیه شهری منتشر شد.

رسول مقابلی، با اشاره به ترکیب هیأت‌های اجرایی افزود: اجرای مراحل و فرآیند‌های انتخابات بر عهده هیأت اجرایی است که ۱۱ عضو دارد که سه عضو اداری شامل فرماندار، نماینده حقوقی دادگستری و رئیس ثبت احوال شهرستان و هشت نفر از معتمدان منتخب مردم که طی فرآیندی از میان ۳۰ نفر معتمد معرفی‌شده انتخاب می‌شوند.

مقابلی تصریح کرد: با تعامل و همکاری مطلوب میان هیأت‌های نظارت و فرمانداران، تاکنون هیأت‌های اجرایی در ۱۷ شهر استان تشکیل شده و در سه شهر دیگر هم طبق جدول زمان‌بندی، هیأت‌های اجرایی تشکیل خواهد شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی اضافه کرد: ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی‌ماه آغاز می‌شود و تا ۲۷ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

مقابلی افزود: این فرآیند به‌صورت اینترنتی از طریق سامانه وزارت کشور انجام می‌شود.