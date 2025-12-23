به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی خرمشهر از از انهدام باند ۵ نفر سارقان حرفه‌ای سیم برق با کشف ۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نجم الدین سهرابی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در برخی مناطق این شهرستان، دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس موفق شدند ۵ نفر اعضای باند سارق حرفه‌ای و سابقه دار را در شهرستان شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در ۳ عملیات مقتدرانه پلیسی سه نفر از اعضای این باند را دستگیر کنند. ۲ نفر دیگر نیز شناسایی و تحت تعقیب هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با بیان اینکه تلاش برای دستگیری ۲ نفر دیگر از سارقان ادامه دارد، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات تکمیلی صراحتا به ۵ فقره سرقت سیم برق اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

وی خاطرنشان کرد کرد: پلیس با تمام توان خود و با اشرف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.