رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور گفت: اگر این سیاست‌هاکلان محیط زیستی طی بیش از یک دهه گذشته به‌درستی اجرا می‌شد، امروز با این حجم از مشکلات و چالش‌های زیست‌محیطی مواجه نبودیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز درسفر به استان یزد و دیدار با آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد افزود:بسیاری از مشکلات فعلی محیط‌زیست کشور حاصل تصمیم‌گیری‌هایی است که بدون توجه به ظرفیت‌های طبیعی، منابع آب و توان اکولوژیک مناطق اتخاذ شده است.

شینا انصاری با اشاره به پیامد‌های استقرار نادرست صنایع و توسعه نامتوازن افزود: این رویکرد‌ها علاوه بر تخریب محیط‌زیست، از عوامل اصلی افت شدید منابع آب زیرزمینی، فرونشست زمین و تهدید سلامت مردم به شمار می‌روند و عبور از این شرایط، نیازمند حمایت و همراهی همه‌جانبه ارکان کشور است.

وی با تأکید بر نقش اسناد بالادستی در حکمرانی محیط‌زیست گفت: سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی رهبر معظم انقلاب، چارچوبی روشن برای تصمیم‌سازی‌هاست و بی‌توجهی به اجرای آنها، ما را به نقطه‌ای رسانده که امروز با بحران‌های انباشته مواجه‌ایم.

معاون رئیس‌جمهور همچنین نگاه محیط‌زیستی مسئولان استان یزد را فرصتی ارزشمند دانست و گفت: همراهی مدیریت استان، مردم و بخش خصوصی می‌تواند زمینه تحقق توسعه پایدار و کاهش فشار بر منابع طبیعی یزد را فراهم کند.

در این دیدار، آیت‌الله محمدرضا ناصری، امام جمعه یزد نیز با اشاره به اهمیت راهبردی محیط‌زیست و آب در آینده استان، بر لزوم مدیریت هوشمندانه صنایع تأکید کرد و اظهار داشت: توسعه صنعتی بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، مسیر باد و استفاده از فیلتر‌های استاندارد، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و باید با کمک نیرو‌های متخصص و شرکت‌های دانش‌بنیان اصلاح شود.

وی با بیان اینکه جابه‌جایی صنایع بزرگ امکان‌پذیر نیست، افزود: با نوسازی تجهیزات فرسوده، تقویت فیلتر‌ها و نظارت مستمر می‌توان میزان آلودگی را به‌طور محسوسی کاهش داد. برخی گزارش‌ها حاکی از خاموش‌کردن فیلتر‌ها در ساعات شب است که تهدیدی جدی برای سلامت مردم محسوب می‌شود و نیازمند برخورد قاطع دستگاه‌های مسئول است.

نماینده ولی‌فقیه در یزد همچنین بحران آب را مسئله‌ای حیاتی برای استان دانست و گفت: تأمین پایدار آب برای مردم یزد یک ضرورت انکارناپذیر است و انتقال آب باید با رضایت مناطق مبدأ همراه باشد. مشکلات شدید آبرسانی در سال جاری، به‌ویژه در روستا‌ها و استفاده از تانکر، نشان‌دهنده شرایط دشوار و ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌های اساسی است.

آیت‌الله ناصری در پایان با تأکید بر نگاه دینی به حفظ طبیعت خاطرنشان کرد: توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که همراه با سلامت مردم و همزیستی با طبیعت باشد و این تعادل با تدبیر، نظارت و پیشگیری حفظ شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این سفر با هدف بررسی مسائل زیست‌محیطی استان یزد در نشست شورای اداری استان حضور یافت و به مقام شامخ شهید گمنام آرمیده در استانداری ادای احترام کرد .