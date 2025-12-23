پخش زنده
مانور عملیاتی غنچههای هلال احمر در نجف آباد بر گزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس جمعیت هلال احمر نجف آباد گفت: این مانور به مناسبت سالروز زلزله بم (۵ دیماه)، با حضور کودکان ۴ تا ۶ سال نوآموزان کودکستان نیکدخت، در مرکز تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان ویژه نجفآباد، برگزار شد.
مهدی ردانی پور افزود:در این مانور بخشهایی از جمله شبیهسازی زلزله، انتقال مصدوم از زیر آوار، رهاسازی مصدوم از داخل خودرو، اطفای حریق، برپایی چادر تریاژ و چادر درمان به اجرا شد.
وی خاطر نشان کرد:در این برنامه، کودکان بهصورت نمادین در نقش نجاتگران و مصدومان حضور داشتند.