به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس جمعیت هلال احمر نجف آباد گفت: این مانور به مناسبت سالروز زلزله بم (۵ دی‌ماه)، با حضور کودکان ۴ تا ۶ سال نوآموزان کودکستان نیک‌دخت، در مرکز تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان ویژه نجف‌آباد، برگزار شد.

مهدی ردانی پور افزود:در این مانور بخش‌هایی از جمله شبیه‌سازی زلزله، انتقال مصدوم از زیر آوار، رهاسازی مصدوم از داخل خودرو، اطفای حریق، برپایی چادر تریاژ و چادر درمان به اجرا شد.

وی خاطر نشان کرد:در این برنامه، کودکان به‌صورت نمادین در نقش نجاتگران و مصدومان حضور داشتند.