فرآیند ارسال صورتحسابهای الکترونیکی آژانسهای مسافرتی کوتاهتر و شفافتر شد.
عبدالمجید سعادتنژاد، مدیرعامل این شرکت فناور، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اعلام کرد که شفافسازی و امنسازی دادهها در این سامانه بهطور کامل رعایت شده و فرآیند ارسال بدون دخالت دستی و با سرعت بالاتر انجام میشود.
وی افزود که این سامانه علاوه بر کاهش زمان، قابلیت مدیریت لحظهای و پیگیری دقیق صورتحسابها را نیز برای آژانسها فراهم میکند و گامی مهم در جهت دیجیتالسازی خدمات مالیاتی به شمار میرود.
این شرکت دانشبنیان با طراحی این سامانه بهعنوان واسط اتصال، امکان ارسال لحظهای صورتحسابهای الکترونیکی آژانسهای مسافرتی به سامانه مؤدیان را فراهم کرده است.