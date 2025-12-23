پخش زنده
۴ هزار و ۱۰۴ رشته انشعاب شبکههای آب در خراسان جنوبی اصلاح، بازسازی و نوسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صداو سیما گفت: تا پایان آبان، در مجموع ۴ هزار و ۱۰۴ رشته انشعاب در استان اصلاح و بازسازی شده که شامل هزار و ۴۲۴ رشته در شهرها و ۲هزار و ۶۸۰ رشته در روستاها است.
توکلی افزود: در مجموع ۷۰.۵ کیلومتر از شبکههای توزیع آب استان اصلاح و بازسازی شده که ۱۴ کیلومتر مربوط به شهرها و ۵۵.۵ کیلومتر مربوط به روستاها بوده است؛ همچنین ۴۰.۶ کیلومتر از خطوط انتقال آب استان نوسازی و بازسازی شده که از این میزان، ۳ کیلومتر در شهرها و ۳۷.۶ کیلومتر در روستاها اجرا شده است.
وی با تأکید بر اهمیت این اقدامات گفت: اصلاح و نوسازی شبکهها و خطوط انتقال نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب، افزایش پایداری تأمین و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان شهری و روستایی استان دارد و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.