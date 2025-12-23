پخش زنده
در مراسمی از داوطلبان جمعیت هلال احمر جنوب استان آذربایجان شرقی در مراغه تجلیل و قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امین امینیان فرماندار شهرستان مراغه با تبریک روز جهانی داوطلب گفت:داوطلبان افرادی هستند که هم وقت و هم مهارت خود را در مسیر تعالی و کمک به بشریت به کار میگیرند.
وی ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای داوطلبان اظهار داشت:داوطلبان جمعیت هلال احمر بدون هیچگونه چشمداشت مالی در خدمت همنوعان هستند و این تلاشها شایسته تقدیر و تجلیل است.
وی هدف از برگزاری چنین برنامههایی را ترویج و نهادینه کردن فرهنگ داوطلبی در جامعه دانست و افزود: داوطلبان منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و با روحیه ایثار، فداکاری و احساس مسئولیت اجتماعی در مسیر خدمت به مردم گام برمیدارند.
امینیان با اشاره به نگاه دینی و انسانی به مقوله داوطلبی خاطرنشان کرد: داوطلبان انسانهای متعالی و شایستهای هستند که نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری ایفا میکنند.
محمد باقر غفاری رئیس جمعیت هلال احمر مراغه گفت:خدمت رسانی داوطلبان جمعیت به مردم عزیز شبانه روزی است.
غفاری اضافه کرد: این مراسم به منظور پاسداشت خدمات داوطلبان جمعیت هلال احمر جنوب استان در مراغه برگزار شده است.
گفتنی است تجلیل از امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر، بریدن کیک در بزرگداشت روز جهانی صلیب سرخ، اجرای شعر و سرود دانش آموزی از دیگر برنامههای این مراسم بود.