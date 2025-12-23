پخش زنده
آخرین وضعیت اجرای بخشنامه جدید تسهیلات ملوانی، جزئیات فنی، شرایط احراز صلاحیت و تقویم اجرایی بهرهمندی از سفر تشویقی دوم برای شناورهای فعال در گمرکات خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز آخرین وضعیت اجرای بخشنامه جدید تسهیلات ملوانی، جزئیات فنی، شرایط احراز صلاحیت و تقویم اجرایی بهرهمندی از سفر تشویقی دوم را برای شناورهای فعال در گمرکات خوزستان اعلام کرد.
در آذر ۱۴۰۴ ابلاغیه نحوه شمول سفر تشویقی دوم برای شناورهای فعال در گمرکات استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان، توسط معاون برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران صادر شد. این بخشنامه با هدف حمایت از ملوانی سنتی است.
شهلا عموری در اینباره اظهار کرد: بخشنامه مربوط به سفر تشویقی دوم با هدف حمایت از ملوانی سنتی و تشویق شناورهای فعال و منضبط، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و هماکنون فرآیندهای اجرایی آن تحت نظارت گمرکات استان خوزستان در حال انجام است.
وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، مسئولیت نظارت مستقیم بر اجرای دقیق ضوابط و تایید صلاحیت شناورها در استان خوزستان بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی استان قرار دارد تا مقررات مصوب کارگروه ماده ۴ قانون ملوانی با دقت فنی اجرا شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته برای بهبود وضعیت ملوانی استان گفت: در جریان سفر بهمنماه سال گذشته رئیسجمهور به خوزستان، محدود بودن تعداد شناورهای مشمول تسهیلات ملوانی استان نسبت به سایر استانهای ساحلی به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح و بر لزوم اصلاح این وضعیت تاکید شد.
عموری ادامه داد: در این سفر، افزایش تعداد سفرهای شناورهای فعال و تسهیل صدور مجوز ترخیص برخی کالاها متناسب با نیاز استان خواسته شد که در نهایت به صدور مصوبه جدید انجامید.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی دولت پس از سفر به خوزستان، ورود ۹۷ قلم کالای ملوانی به استان خوزستان مجاز اعلام شده و محدودیتهای وزنی پیشین نیز برداشته شده است؛ تصمیمی که میتواند زمینهساز افزایش فعالیت شناورها و رونق اقتصادی بنادر استان باشد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز درباره شرایط فنی بهرهمندی از سفر تشویقی دوم اظهار کرد: مشمولیت در این طرح بهصورت خودکار نیست و شناورها باید شاخصهای عملکردی مشخصی را احراز کنند. ثبت اظهار کالای وارداتی بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت ناخالص شناور (GT)، پرداخت کامل حقوق دولتی معادل ۵ درصد ارزش کالا در سفرهای قبلی و رعایت ضوابط ابلاغی سازمان توسعه تجارت از جمله این معیارهاست.
عموری درباره تقویم اجرایی طرح گفت: طبق بخشنامه ابلاغی، مهلت صدور مجوز حرکت (PC) و تخصیص سوخت حمایتی برای سفر تشویقی دوم تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ تعیین شده بود و بخش قابل توجهی از لنجداران خوزستان نیز تا پیش از پایان این مهلت، فرآیندهای مربوط را تکمیل کردهاند.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل نظارتی، ترخیص کالاهای وارداتی مشمول ضوابط سال اول اجرای قانون ملوانی تنها تا ششم بهمنماه ۱۴۰۴ مجاز است و از هفتم بهمنماه، ترخیص کالا صرفا بر اساس ضوابط سال دوم این قانون انجام خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر تداوم نظارت بر عملکرد شناورها گفت: رصد اطلاعات و ثبت سوابق در سامانههای الکترونیکی گمرکات استان ادامه دارد و اطلاعرسانی تکمیلی درباره نحوه تایید نهایی و بهرهمندی از سفر تشویقی دوم برای لنجداران فعال در استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان از طریق مبادی رسمی انجام میشود.
عموری خاطرنشان کرد: رعایت دقیق تقویم زمانی و ضوابط ابلاغشده برای فعالان حوزه ملوانی ضروری است تا امکان بهرهمندی کامل از مزایای سال اول اجرای قانون ملوانی فراهم شود.