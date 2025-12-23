پخش زنده
مدیرکل امور دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان از تصویب و اجرای بستهای جامع از تسهیلات رفاهی و اقامتی برای دانشجویان بین الملل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان امور دانشجویان، مراسم «روز دانشجویان بینالملل» با هدف ارج نهادن به حضور و تجلیل از دانشجویان ممتاز بینالملل، با حضور سید محمدباقر جعفری، مدیرکل امور دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان، مسئولان داخلی و بینالمللی در دانشگاه کردستان برگزار شد. در این مراسم بر اهمیت دیپلماسی علمی و نقش دانشجویان خارجی در اعتلای جایگاه علمی و فرهنگی کشور تأکید شد.
هدفگذاری کلان جذب دانشجو و تسهیلات ویژه برای نخبگان
مدیرکل امور دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان، در این مراسم با بیان اینکه «دیپلماسی علمی هیچگاه متوقف نمیشود»، دانشجویان بینالملل را محور ارتقای رتبه بین المللی دانشگاهها، توسعه دیپلماسی علمی، بهبود اقتصاد دانشگاهها و گسترش صلح جهانی دانست.
وی از هدفگذاری جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی بینالملل تا سال ۱۴۰۷ در برنامه هفتم توسعه کشور خبر داد و از تصویب و اجرای بستهای جامع از تسهیلات رفاهی و اقامتی برای این دانشجویان خبر داد.
این تسهیلات شامل پروانه اقامت به طول تحصیل با امکان تردد آزاد، صدور کارت بانکی و سیمکارت، تبدیل ارز به نرخ روز، بیمه، امکان ادامه تحصیل به زبان دوم در دانشگاههای برتر، تسهیل صدور ویزای مجدد بدون نیاز به خروج از کشور و حضور در پارکهای علم و فناوری میشود.
جعفری در ادامه، دانشگاه کردستان را به عنوان دانشگاهی پیشرو و مؤثر در حوزه بینالمللی مورد ستایش قرار داد.
دانشگاه کردستان؛ کانون همگرایی فرهنگها و فرصتی برای درک متقابل
در این مراسم همچنین یاسین صالح حمه، معاون فرهنگی و ارتباطات بینالمللی وزارت تحصیلات عالی اقلیم کردستان عراق، ضمن قدردانی از میزبانی شایسته دانشگاه کردستان، این دانشگاه را از نظر علمی و فرهنگی در زمره مؤسسات برتر آموزشی دانست و پیشرفت چشمگیر آن را ستود.
وی با اشاره به محیط چندفرهنگی دانشگاه کردستان، آن را فرصتی مغتنم برای تعامل و درک متقابل میان دانشجویان از ملیتهای مختلف برشمرد و از دانشجویان بینالملل خواست تا از این ویژگی منحصربهفرد نهایت بهره را ببرند.
در پایان این مراسم، از دانشجویان ممتاز بینالمللی دانشگاه کردستان، تجلیل به عمل آمد.