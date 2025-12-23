به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نحوه آغاز عملیات اجرایی خط ۸ مترو در جنوب غرب تهران، با حضور معاون شهردار پایتخت، شهردار منطقه ۱۹ تهران، مدیران عامل «شرکت راه‌آهن شهری تهران» و «سازمان املاک و مستغلات شهرداری»، معاون شهردار تهران بررسی شد.

در جلسه هماهنگی و متعاقب آن بررسی‌های میدانی، «موقعیت تجهیز کارگاه و شفت ورود دستگاه حفاری مکانیزه خط ۸ مترو» بر اساس ملاحظات شرکت راه‌آهن شهری تهران و مشاور و پیمانکار پروژه، تعیین و جزییات تملک موقت محدوده مورد نیاز، نهایی شد.

در ادامه معاون شهردار تهران، ضمن اشاره به اهمیت تسریع در اجرای خط ۸ مترو، بر پشتیبانی و تسهیل‌گری‌های مدیران شهری در حین اجرای پروژه نیز تأکید کرد. محمدعلی‌نژاد در بخش دیگری، تلاش‌ها برای تأمین منابع مالی پروژه‌های اولویت‌دار تهران از جمله توسعه زیرساخت مترو را یادآور شد.

خط ۸ مترو از جنوب شرق تهران در خیابان ابومسلم خراسانی واقع در محله مسعودیه آغاز و پس از عبور از جنوب هسته مرکزی شهر به سمت غرب تهران رفته و از آنجا به سمت شمال غرب و سپس پس از چرخش مجدد با عبور از شمال هسته مرکزی شهر به سمت شمال شرق در حوالی ایستگاه متروی سرسبز منتهی خواهد شد.

این خط مترو پس از شروع در محله مسعودیه در ایستگاه دوم ضلع جنوب شرقی میدان بسیج (سه راه افسریه) با خط ۹ متروی تهران دارای ایستگاه مشترک می‌باشد و با عبور از بزرگراه بعثت، بزرگراه تندگویان، محدوده پادگان قلعه مرغی یا بوستان ولایت، محدوده شهرک شریعتی و عبدل آباد، سه راه آذری، بزرگراه آیت‌الله سعیدی، میدان فتح، بزرگراه یادگار امام، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، بزرگراه جلال آل‌احمد، یوسف آباد، میدان آرژانتین، بزرگراه داریوش تا میدان رسالت؛ به‌صورت تقاطعی در ایستگاه متروی سرسبز از خط ۲ متروی تهران و خط ۹ متروی تهران خاتمه می‌یابد.