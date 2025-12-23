معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از پرداخت ۲۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای پرواربندی دام خبر داد.

پرداخت ۲۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سعید داوودی‌نیا گفت: پرداخت تسهیلات ۴۲۴ میلیارد تومان به ۱۴۲ طرح تبصره ۱۸، تخصیص ۲۰۲ میلیارد تومان تسهیلات برگشتی، ۱۳۷ میلیارد تومان کمک‌های فنی، ۲۳۰ میلیارد تومان برای پرواربندی دام و ۱۳۷ میلیارد تومان برای مکانیزاسیون، بخشی از حمایت‌های مالی سازمان در سال جاری است.

وی همچنین از ارائه درخواست ۲۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات جدید به هیئت دولت برای تکمیل ۳۴۹ طرح نیمه‌تمام یا راکد خبر داد.

ب گفته وی با اجرای این برنامه‌ها پیش بینی می شود علاوه بر افزایش تولید، زمینه‌های اشتغال‌زایی و ارتقای امنیت غذایی نیز فراهم شود.