پخش زنده
امروز: -
کتاب «رودخانه ماهی و نهنگ» نوشته حمید بابایی، وحدت و همکاری گروهی از طلبهها در بازسازی مناطق زلزله زده را به تصویر میکشد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،این کتاب روایتی است از حضور جهادی طلاب مدرسه علمیه حضرت بقیة الله الاعظم تهران در حادثه زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ است. حضوری که سرشار از غافلگیریها و کشمکشهاست و تجربهای ارزشمند از یک تعامل دوسویه بین جهادگران طلبه و مردم رنج دیده منطقه را فراهم آورده است.
این اثر که به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) و در انتشارات سوره مهر منتشر شده، مجموعه خاطرات و گفتوگوها ،مشاهدات و اسنادی که نویسنده جمعآوری کرده را در قالب واقعیت و خیال در هم میآمیزد.
مهدی سربازی گزارش می دهد: