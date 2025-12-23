گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اقدامات گسترده در حال انجام برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به شتاب احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف کشور، تسهیل فرآیند اتصال این نیروگاه‌ها به شبکه برق از اولویت‌های اصلی توانیر به شمار می‌رود.

در همین زمینه، جلسه‌ای تخصصی در دفتر مدیرعامل شرکت توانیر با حضور معاونان برنامه‌ریزی و مالی توانیر و مدیران عامل شرکت‌های فولمن، هلدینگ صنعتی مهرآباد، مهام شرق و پیمان برق برگزار شد که در آن راهکار‌های فنی و اجرایی تسریع در اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، استفاده از ظرفیت شرکت‌های صنعتی حاضر برای تأمین پست‌های سیار مورد نیاز اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه به‌عنوان یکی از راهکار‌های عملیاتی مطرح و مقرر شد این شرکت‌ها ظرفیت ساخت پست‌های سیار و زمان‌بندی تحویل آنها را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شرکت توانیر اعلام کنند.

همچنین پیشنهاد‌هایی در زمینه تسریع در احداث پست‌های مربوطه، نحوه تأمین مالی و تسهیل فرآیند‌های قراردادی این پست‌ها ارائه شد که بنا بر تصمیم اتخاذشده، پیگیری‌های لازم برای عملیاتی شدن این موارد در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل توانیر تأکید کرد: توانیر با رویکردی تسهیل‌گر و حمایتی و با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، از تمام توان موجود برای کمک به سرمایه‌گذاران و تسریع در اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه سراسری برق استفاده خواهد کرد.