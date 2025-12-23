اجرای ۱۱ طرح در زمینه ساماندهی رودخانه های استان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۱ طرح ساماندهی رودخانههای استان با پیشرفت ۴۰ تا ۹۵درصد در دست اجرا است.
آرش مصلح افزود: ساماندهی رودخانه باشت در حد فاصل پل باشت تا شوش، رودخانه مارون کلات پیزک، رودخانه دره آخوندی در منطقه سادات امامزاده علی، رودخانه خیرآباد، رودخانه لوداب پل گراب تا حیدرآباد و رودخانههای طسوج، بیلوخر و موگرمون از دیگر طرحهای در دست ساخت کهگیلویه و بویراحمد است.
وی بیان کرد: هزار و ۳۰۰ کیلومتر از بستر این رودخانهها در قالب طرحهای یاد شده ساماندهی و ایمن سازی میشود.
مدیرعامل آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:این طرحها با ۱۷۱ میلیارد ریال اعتبار در دست ساخت هستند.
وی عنوان کرد: یک سال گذشته تاکنون چهار طرح ساماندهی رودخانههای استان با ۲۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری تکمیل شده است.
مدیرعامل آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: بشار در محدوده پوتک، آبسردون مارگون، کل سیف الله و کردلاغری از جمله طرحهای ساماندهی تکمیل شده در استان هستند.
وی طول این طرحها را ۲۳۰ کیلومتر برآورد کرد.
مصلح حفاظت از رودخانهها در مقابل تعرض به حریم و بستر آن، کاهش خسارتهای ناشی از سیلاب، بهبود وضعیت زندگی ساکنان حاشیه رودخانهها و هدایت ظرفیتهای موجود در منطقه به سوی توسعه پایدار از مزایای اجرای طرحهای ساماندهی رودخانههای کهگیلویه و بویراحمد است.
وی ادامه داد: مهار سیل، کاهش فرسایش کناره و بستر، هدایت جریان آب در یک مسیر مشخص، کنترل رسوب و حفظ کیفیت آب از دیگر مزایای اجرای این طرحها به شمار میرود.