پخش زنده
امروز: -
از ابتدای شیوع آنفولانزا سه نفر در استان اردبیل بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند.واکسیناسیون همچنان مهمترین عامل دفاعی در برابر این ویروس است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل تاخت و تاز بیرحمانه ویروس آنفلوانزا در استان اردبیل همچنان در کمین هم استانیهاست تا بیش از گذشته زمینه شیوع و حتی مرگ و میر را فراهم آورد.
رئیس گروه مبارزه با بیمار های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از هم استانیها خواست تا نسبت به واکسیناسیون رایگان در گروههای سنی پرخطر با بیماریهای زمینهای اقدام کرده و با مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی به ارتقای ایمنی خود کمک کنند.
ابیش وند از مرگ سه نفر از هم استانیها بر اثر شیوع آنفلوانزا خبر داد و افزود: این افراد عمدتا با سن بالا و داشتن بیماری زمینهای با ابتلا به ویروس آنفلوانزا جان باختند ولی همچنان در استان مراقبتها ادامه دارد تا جلوی گسترش و شیوع این بیماری گرفته شود.
وی افزود: در 2 هفته اخیر بر تعداد بیماران افزوده شده ولی پیشبینی میکنیم تا اواخر دی ماه زمینه برای مهار این بیماری با همراهی هم استانیها فراهم آید که به تدریج تزریق واکسن آنفلوانزا نیز شروع شده است.
رئیس گروه مبارزه با بیمار های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خاطرنشان کرد: تاکنون 16 هزار دز واکسن آنفلوانزا در سطح استان با اولویت افراد مسن، پرخطر با بیماریهای زمینهای تزریق شده و این کار ادامه خواهد داشت.
ابیش وند اضافه کرد: قرار است 2 هزار و 300 دز جدید نیز وارد استان شده و با تزریق به مراکز بهداشتی و درمانی امکان ارائه خدمات به گروههای مرجع و مراجعهکننده فراهم آید تا به صورت رایگان واکسن آنفلوانزا به افراد واجد شرایط تزریق شود.
ویبیان کرد: همچنان انتظار میرود هم استانیها مراقبتهای لازم را انجام دهند تا از گسترش این بیماری جلوگیری شده و شاهد کاهش جولان پرشتاب آنفلوانزا در اردبیل باشیم.