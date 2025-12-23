تجلیل از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر و مقام آور آبادانی

تجلیل از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر و مقام آور آبادانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آیین تجلیل از فرهنگیان منتخب استان در بیست و هشتمین جشنواره معلم پژوهنده و هیئت داوران همکاران پژوهشگر، مدیران، اساتید راهنما و دانش آموزان برگزیده استان برگزار شد.

تلاش ۱۲ معلم پژوهنده در آبادان که حائز رتبه های استانی شدند، ۵ داور برتر، ۲۱ مدیر مدرسه برتر و ۳۵ استاد راهنمای برتر پژوهشی در این جمع ارج نهاده شد.

همچنین ۵۱ دانش آموز پژوهشگر که در استان خوزستان و ششمین دوره جشنواره علمی، پژوهشی پژوهش برای آبادان کسب مقام کرده بودند مورد تشویق قرار گرفتند.

مجید درویشی مدیر آموزش و پرورش آبادان هدف از این تجلیل را تقویت و ترویج روحیه تفکر و پژوهشگری در بین جامعه دانش‌آموزی و معلمان دانست و گفت: با پژوهش می توانیم از مسیر تحقیقات واقعی بگذریم تا تحقیق و پژوهش گسترش یابد و آموزش و تربیت به معنای واقعی رو به رشد حرکت کند این گونه می‌توانیم آموزشی با کیفیت و تاثیرگذار از نظر علمی و تربیتی در مدارس خود بنیان بگذاریم.

سید فاطمه موسوی بسراوی نژاد از مدرسه فرزانگان یکی از دانش آموزانی ات که ۱۲ رتبه کسب کرده و به مرحله کشوری نیز راه یافته است یکی از این محور‌ها مناظره سلول بنیادی است.

اسراء عبداللهی هم دو مقام استانی شامل مقام اول کتابچه مصور و مقام دوم نانو فناوری را به خود اختصاص داده است.

مدیر پژوهش سرای دانش آموزی بصیرت آبادان هم گفت دانش‌آموزان آبادانی در حوزه‌های علوم نوین ۹۱ رتبه استانی را کسب کردند که در صدر پژوهش‌سرا‌های استان قرار گرفتند.

زهرا معلمیان خاطرنشان کرد: ۵۱ دانش آموز این رتبه ها را برای شهرستان کسب کرده اند.

او از پژوهش سرا به عنوان ظرفیت مهمی برای استعدادیابی دانش آموزان یاد و خاطر نشان کرد: در این مکان ها به عنوان مکمل مدارس به صورت عملی و آزمایشگاهی و تحقیق و پژوهش توانمندی‌های دانش‌آموزان را کشف می‌کنیم.

این گونه دانش آموزان می‌توانند مسیر هدایت تحصیلی و آینده خود را پیدا کنند.