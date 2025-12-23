پخش زنده
مدیر کل بهزیستی استان گلستان و رئیس هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت کاسپین با اعلام جزئیات جشنواره گفت: رقابت ۲۱ گروه در این جشنواره پنجشنبه ۴ دی در گرگان آغاز میشود و نمایشها در سالنهای اصلی، نگاه و هنر تالار فخرالدین اسعدگرگانی به روی صحنه میروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ قدسیه آبشناس اظهار کرد: پنجشنبه ۴ دی و در نخستین روز از برگزاری هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت کاسپین آیین افتتاحیه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی ساعت۱۰:۳۰ برگزار میشود و ۶ اثر نمایشی به روی صحنه میروند.
برنامه اجراهای روز نخست/ پنجشنبه ۴ دی
مدیرکل بهزیستی استان گلستان و رئیس هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت کاسپین ادامه داد: در روز نخست نمایش «هاپولری در کوه فوجی» به کارگردانی لیلی دولت آبادی از گنبدکاووس ساعت ۱۲ در سالن اصلی، «آزمون» به کارگردانی مجید عبدوس از مهدیشهر ساعت ۱۵ در سالن نگاه، نمایش خیابانی «نوری در تاریکی» به کارگردانی حسین غلامی از قائمشهر ساعت ۱۶:۱۵ در محوطه تالار، «پیله» به کارگردانی رسول جعفری از گرگان ساعت ۱۷ در سالن اصلی، «خروس زری پیرهن پری» به کارگردانی محمدحسین سالاری از گرگان ساعت ۱۹ در سالن نگاه تالار فخرالدین اسعدگرگانی اجرا خواهند شد.
برنامه اجراهای روز دوم/ جمعه ۵ دی
آبشناس اضافه کرد: روز جمعه ۵ دیماه، نمایش «آلبوم» به کارگردانی علی ساعتی از شیروان ساعت ۴۵: ۱۰ در سالن نگاه، «لطیف» به کارگردانی حسن سرچاهی از شاهرود ساعت ۱۲ در سالن اصلی، «خرم شیر» به کارگردانی سلیمه ذبیحی از شیروان ساعت ۱۵ در سالن نگاه، «راهی به رهایی» به کارگردانی حمیدرضا میرزایی زاده از گنبد ساعت ۱۷ در سالن اصلی و «نت گمشده» به کارگردانی اسماعیل فلاح از ساری ساعت ۱۹ در سالن نگاه به روی صحنه خواهند رفت.
وی خاطر نشان کرد: همچنین نمایشهای خیابانی «آشا» به کارگردانی مصطفی زمانی از بافق رشت ساعت ۱۶:۱۵ و «تمنای آب» به کارگردانی محسن پورنظری از رودسر ساعت ۱۸:۱۵ در محوطه تالار فخرالدین اسعد گرگانی اجرا خواهند شد.
برنامه اجراهای روز سوم/ شنبه ۶ دی
مدیرکل بهزیستی استان گلستان و رئیس هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت کاسپین به برنامه اجرای نمایشها در روز سوم جشنواره اشاره کرد و گفت: تالار فخرالدین اسعدگرگانی روز شنبه ۶ دیماه پذیرای علاقهمندان نمایش «فرار از مزرعه» به کارگردانی بهار ذوالفقاری از سمنان ساعت ۱۰:۴۵ در سالن نگاه، «انقراض نسل اردک ها» به کارگردانی هانیه صداقت از بجنورد ساعت ۱۲ سالن اصلی، «خاله سوسکه در سفر بخت» به کارگردانی شهربانو پریشان از دامغان ساعت ۱۵ در سالن نگاه، «غصههای مادربزرگ» به کارگردانی سولماز کر از گمیشان ساعت ۱۷ در سالن اصلی، به روی صحنه میروند.
وی بیان کرد: همچنین نمایشهای خیابانی «مرغ شیشهای» به کارگردانی صادق حسین پور از لنگرود ساعت ۱۶:۱۵ و «نمره چهار» به کارگردانی نساء خدایار از لنگرود ساعت ۱۸:۱۵ در محوطه تالار فخرالدین اسعدگرگانی به اجرا میپردازند.
مدیرکل بهزیستی استان گلستان و رئیس هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت کاسپین خاطر نشان کرد: در روزهای برگزاری هشتمین جشنواره، کارگاه آموزشی «تئاتر رادیویی» ساعت ۹ صبح با حضور احمدرضا جندقی میزبان علاقهمندان به تئاتر رادیویی است.
آبشناس اظهار داشت: آیین اختتامیه جشنواره نیز در ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه هفتم دیماه برگزار خواهد شد.
بر این اساس هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت کاسپین از روز پنجشنبه ۴ دیماه تا روز یکشنبه هفتم دیماه به میزبانی گرگان برگزار میشود و گروههای نمایشی از استانهای گلستان، سمنان، مازندران، گیلان و خراسان شمالی در این جشنواره به رقابت میپردازند.