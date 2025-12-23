پخش زنده
دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان که باید در تهران برگزار شوند به جای سالن زنده یاد محمود مشحون در سالن شهید کشوری شهر قدس برگزار خواهند شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از ابتدای فصل جاری رقابتهای بسکتبال لیگ برتر بانوان، سالن زنده یاد محمود مشحون محل برگزاری دیدارهای تهران بوده است. محل برگزاری این دیدارها برای هفته دوازدهم، اما تغییر خواهد کرد.
دیدارهای هفته دوازدهم لیگ بسکتبال بانوان روز جمعه (۵ دی) برگزار میشوند این در حالی است که به خاطر تعمیر زیر ساختهای پست برق مجموعه ورزشی آزادی، برق این مجموعه طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۴ و ۵ دی) قطع خواهد بود.
بر همین اساس با تصمیم سازمان لیگ بسکتبال، محل دیدارهای هفته دوازدهم لیگ بسکتبال بانوان که باید در تهران برگزار شوند از سالن زنده یاد محمود مشحون به سالن شهید کشوری شهر قدس تغییر کرده است.
برنامه این دیدارها به این شرح است:
جمعه (۵ دی)
* کاسپین تهران - فرآور شریف سبز تهران (ساعت ۱۵ - سالن شهید کشوری شهر قدس)
* گروه بهمن تهران - استقلال تهران (ساعت ۱۷ - سالن شهید کشوری شهر قدس)